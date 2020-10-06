Лопес: Я не розглядаю бій з Ломаченко як ризик

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес готовий до бою з володарем титулів WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Я чекаю 17 жовтня не для того, щоб шокувати світ, а щоб довести, що я кращий. Я не дивлюся на цей поєдинок як на ризик. Боб Арум може краще це пояснить, тому що він працював з Мохаммедом Алі, Роберто Дюраном і Томмі Гірнсом. Щоб стати кращим, ці хлопці боксували один з одним, незважаючи на свої послужні списки. і їм було плювати. Вони хотіли влаштувати шоу для фанатів і довести собі, що є кращими в дивізіоні. Все зводиться до цього.

Я можу зрозуміти Флойда Мейвезера і все, що він робив. Треба захищати свій 0, але є багато бійців, які повернулися після поразок і стали грошовими коровами. Наприклад, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа і багато інших.

Я не розглядаю цей поєдинок як ризик, і я не вийду з поразковим настроєм", - сказав Лопес.