Джонс: Ломаченко мучиться у легкій вазі

Чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) повинен битися у другій напівлегкій вазі.

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Рой Джонс-молодший (66-9, 47 КО).

"Ломаченко виходить на ринг з більшими суперниками, адже він перейшов в легку вагу. Але я вважаю, що він насправді він боєць першого легкого дивізіону.

Ломаченко піднявся в 135 фунтів, але він не легкоатлет, його місце в 130 фунтах. Звичайно, він буде мучитися проти цих хлопців, адже вони більші за нього", - заявив Джонс.