Сепеда: Думаю, що Ломаченко переможе Лопеса

Джерело - Boxіng Scene.
Володар титулів WBA, WBO і WBC, українець Василь Ломаченко переможе чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса.
Про це заявив боксер Хосе Сепеда.
"Я багато думав про цей поєдинок. За свою кар'єру мені доводилося спускатися в легку вагу через хороших можливостей. У легкій вазі я воював в своєму першому чемпіонському бою, коли поїхав в Англію. І я був би щасливий побитися з переможцем.
Думаю, що Ломаченко переможе. Він занадто навчений. У Теофімо завжди залишається шанс панчера. Але, знову ж таки, Лома ніколи не опускає руки. Для Теофімо буде дуже важливо нанести цей один удар, щоб виграти бій", - сказав Сепеда.
Поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться 17 жовтня.
Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.