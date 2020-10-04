Сепеда: Думаю, що Ломаченко переможе Лопеса

Володар титулів WBA, WBO і WBC, українець Василь Ломаченко переможе чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса.

Про це заявив боксер Хосе Сепеда.

"Я багато думав про цей поєдинок. За свою кар'єру мені доводилося спускатися в легку вагу через хороших можливостей. У легкій вазі я воював в своєму першому чемпіонському бою, коли поїхав в Англію. І я був би щасливий побитися з переможцем.

Думаю, що Ломаченко переможе. Він занадто навчений. У Теофімо завжди залишається шанс панчера. Але, знову ж таки, Лома ніколи не опускає руки. Для Теофімо буде дуже важливо нанести цей один удар, щоб виграти бій", - сказав Сепеда.