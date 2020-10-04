Хан назвав переможця бою Ф'юрі - Джошуа

В об'єднавчому бою чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) має перемогти володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Амір Хан

"Я завжди говорив, що Тайсон Ф'юрі - найкращий важковаговик у дивізіоні. З тим набором навичок, що у нього є, він може перемогти будь-кого. Ніхто не очікував, що він зробив з Вайлдером те, що зробив.

Якщо цей же Ф'юрі вийде в ринг проти Ентоні Джошуа, тоді його чекає перемога, незалежно від того, скільки разів він буде організовувати бій.

Я думаю, що це буде легка перемога для нього. Я думаю, що Джошуа - це більше роботизований стиль, схожий на стиль Френка Бруно, і він дуже сильний. Але якщо Джошуа потрапить за тобою, це буде боляче.

Але ми бачили, як Ф'юрі пропускав сильні удари, падав, а потім знову вставав на ноги. Скільки б не проводили їх бій, Ф'юрі завжди буде перемагати", - сказав Хан.