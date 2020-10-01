Бій Ф'юрі – Вайлдер не відбудеться 19 грудня

Зміниться дата бою Ф'юрі – Вайлдер

Третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером перенесено з 19 грудня через заплановані на цю дату матчі з американського футболу

Про це розповів промоутер англійського боксера Боб Арум.

"Ми відмовилися від цієї дати, тому що вдень і вночі будуть зіграні п'ять матчів чемпіонату конференції, плюс дві гри Національної футбольної ліги. Отже, ми не можемо влаштувати поєдинок 19 грудня. Зараз ми розглядаємо інші дати. ESPN, FOX, PBC і ми вивчаємо розклад, щоб вибрати день", - сказав Арум.

Канал ESPN відзначив, що поєдинок може відбутися раніше 19 грудня 2020 року.

Раніше, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.