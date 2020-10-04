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Шевадзуцький забив свого суперника в Болгарії

Сьогодні 08:08 831 0
Український суперваговик здобув п'яту перемогу на профірингу
Шевадзуцький забив свого суперника в Болгарії
#Шевадзуцький

Джерело - Чемпіон.

Перспективний український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) на вечорі боксу в Пловдиві, Болгарія, добув свою п'яту перемогу на професійному рингу.

Українець технічним нокаутом в третьому раунді розібрався з представником Боснії і Герцеговини Аднаном Дерон (3-2, 3 КО)

Після нокдауну Шевадзуцький пішов добивати суперника, який перестав захищатися.

 
 
 
 
 
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Шевадзуцкий техническим нокаутом добыл пятую победу в профи 🔥 Перспективный украинский супертяж @igor_shevadzutskiy (5-0, 5 КО) в вечере бокса в Пловдиве, Болгария, добыл свою пятую победу на профессиональном ринге 💪 Украинец техническим нокаутом в третьем раунде разобрался с представителем Боснии и Герцеговины Аднаном Дероньей (3-2, 3 КО) 👊 #бокс2020 #шевадзуцкий #болгария #лакипанчнет #boxing2020 #shevadzutskyi #bulgaria #luckypunchnet

Допис, поширений LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Нагадаємо, Шевадзуцький скасував свій бій, щоб стати спаринг-партнером росіянина Повєткіна.

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