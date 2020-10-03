Джерело - TMZ Sports.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-1-4, 29 КО) покарання у вигляді 3 років умовного терміну за побиття жінки.
Про це повідомляє TMZ Sports.
Ковальов визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством.
Між Ковальовим і моделлю Джеймі Фронтц в червні 2018 року відбулося інцидент. Модель звинуватила його в сексуальних домаганнях і агресивній поведінці.
Модель вимагає, щоб боксер виплатив їй 650 тис. доларів в якості компенсації.
Нагадаємо, Ковальов повернеться в ринг до кінця 2020 року.