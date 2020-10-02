 Ковальов повернеться в ринг до кінця 2020 року | Бокс | Champion.com.ua
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Ковальов повернеться в ринг до кінця 2020 року

Сьогодні 17:05 117 0
Російський боксер збирається повернуся на ринг у 2020 році
Ковальов повернеться в ринг до кінця 2020 року
#Клімас, #Ковальов

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-1-4, 29 КО) може провести поєдинок у цьому році.

Про це заявив менеджер росіянина Егіс Клімас.

"Так хвилююче знову повертатися на ринг. Якщо все спрацює так, як заплановано, то ми можемо повернутися до кінця цього року. Вперед, Крашер, - зазначив Клімас.

 
 
 
 
 
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So anxious to get back into ring, if everything will work as planned we may be back before the year is out. Go Krusher!!! @sergeykrusherkovalev @main_events #klimasmanagement

Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

Останній бій Ковальов провів в листопаді 2019 року проти Альвареса. Мексиканець переміг нокаутом в 11 раунді.

У квітні Ковальов повинен був провести поєдинок з Саліваном Баррерою, але бій скасували через пандемію коронавірусу.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.

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