Ковальов повернеться в ринг до кінця 2020 року

Російський боксер збирається повернуся на ринг у 2020 році

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-1-4, 29 КО) може провести поєдинок у цьому році.

Про це заявив менеджер росіянина Егіс Клімас.

"Так хвилююче знову повертатися на ринг. Якщо все спрацює так, як заплановано, то ми можемо повернутися до кінця цього року. Вперед, Крашер, - зазначив Клімас.

Останній бій Ковальов провів в листопаді 2019 року проти Альвареса. Мексиканець переміг нокаутом в 11 раунді.

У квітні Ковальов повинен був провести поєдинок з Саліваном Баррерою, але бій скасували через пандемію коронавірусу.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.