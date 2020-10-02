Кемпбелл: Хочу, щоб Лопес переміг Ломаченка

Володар титулу IBF Теофімо Лопес швидкий і вміє протистояти будь-якому супернику.

Про це заявив Люк Кемпбелл.

"Лопес - дуже хороший боксер. Він швидкий, вміє протистояти будь-якому супернику, сильно б'є. Ми провели з ним багато спарингів в США. Лопес - елітний боксер, я дуже його поважаю. Вони з його батьком мені подобаються.

Думаю, що це буде відмінний бій. Я боксував з Ломаченком і знаю, наскільки він хороший. Не можу передбачити, хто забере з собою всі пояси. Але я хочу, щоб Лопес переміг", - заявив Кемпбелл.