Мейвезер: Ломаченко не кращий за Кроуфорда

Легендарний боксер порівняв Ломаченка і Кроуфорда

Чемпіон WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко не є сильнішим за чемпіона WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда.

Про це заявив колишній чемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер.

"Я дивлюся на хлопців на зразок Теренса Кроуфорда. Теренс Кроуфорд може бути набагато популярнішим. Це показує, що расизм все ще існує. Як можна сказати, що Ломаченко краще Теренса Кроуфорда? Нізащо. Чи не через мільйон років", - сказав Мейвезер.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.