Ломаченко назвав головну ціль у боксі

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко хоче бути найкращим у боксі.

Про це заявив сам боксер.

"Я завжди готуюся до боїв на всі 100 відсотків. Не хочу слави, моя мета - бути кращим в боксі. Потрібно досягти успіху за всяку ціну. Я хочу бути тим, ким я є.

"У мене бувають різні тренування. Часом вони легкі. Я вважаю, що це робота мого батька. Він влаштував для мене дуже хороший і грамотний тренувальний процес", - заявив Ломаченко.