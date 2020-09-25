DAZN запропонував Альваресу нові умови співпраці

Колишня угода стало причиною судових розглядів

Мексиканський чемпіон світу в середній, напівважкій і другій середній вазі Сауль Альварес отримав нову пропозицію від стрімінгової платформи DAZN.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з цією пропозиції він може отримувати 20 мільйонів доларів за кожен бій, а також бонуси з продажу прав на перегляд.

У вівторок між Канело Альваресом, головним операційним директором DAZN Едом Маккарті, Оскаром Де Ла Хоєю з Golden Boy Promotions і Еріком Гомесом, а також відповідними юридичними командами всіх трьох сторін відбулася 10-годинна нарада для вирішення питання.

Раніше мексиканець подав до суду на свого промоутера Оскара Де Ла Хойю і його компанії Golden Boy Promotions, а також DAZN. 30-річний боксер звинуватив їх в шахрайстві і порушенні підписаної раніше контракту, за яким він повинен проводити два бої на рік з гонораром в 35 мільйонів доларів за кожен.

Альварес зажадав 280 мільйонів доларів компенсації в позові, адже у 2020 році він поки що ні провів жодного поєдинку, а в DAZN вирішили скоротити його гонорар на половину.