Суперваговик Дерек Чісора розраховує здолати Олександра Усика, всупереч тому, що фаворитом вважається українець.

Про це заявив сам британський боксер.

"Зараз в суперваговиках немає нікого сильнішого за мене. Ні Ф'юрі, ні Джошуа, ні Вайлдер. Не думаю про бої за титули, а сконцентрований на поєдинку з Усиком. Для мене не має значення позиція в рейтингу. Хочеться дати фанам шоу, а рейтинги щоранку змінюються, не потрібно за ними стежити.

Що стосується Усика, то він дійсно хороший, неймовірний боксер. Але я сильніший, божевільніший і більше хочу перемогти", - заявив Чісора.