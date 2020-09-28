Бурсак проведе бій в андеркарті поєдинку Берінчика

Бурсак має зустрітися з Семерніним

Промоутерська компанія K2 Promotions Ukraine 8 жовтня проведе боксерське шоу в заміському комплексі Equides Сlub в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Головним поєдинком вечора стане бій Дениса Берінчика з Віорелом Сіміоном з Румунії. Українець проведе захист титулу Міжнародного чемпіона WBO.

В андеркарті поєдинку виступить Макс Бурсак, якому протистоятиме Дмитро Семернін.

На рахунку Бурсака 36 перемог в 44 поєдинках, 16 з яких нокаутом. Українець володів титулами чемпіона Європи, WBA Continental, Intercontinental WBO, а також кілька разів претендував на титул чемпіона світу.

Попереднім суперником Бурсака був росіянин Максим Смирнов, якого він переміг рішенням суддів.

Семерніну 33 роки, він боксує в стійці лівші. На профі-рингу провів 21 бій, здобувши 14 перемог, 8 з яких дострокові. Останній раз Дмитро виходив у ринг в серпні 2020 проти чемпіона світу WBO серед молоді Хасана Байсангурова, але програв технічним нокаутом.