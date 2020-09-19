Став відомий суперник Берінчика в рамках захисту титулу

Джерело - sport.ua.
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик 8-го жовтня проведе черговий захист титулу інтернаціонального чемпіона WBO.
Про це повідомляє пресслужба компанії K2.
Суперником став румунський боксер Віорел Сіміон. 38-річний Сіміон провів 25 боїв і здобув 22 перемоги. Серед відомих противників - Лі Селбі і Шакур Стівенсон. Обидва поєдинки Віорел програв.
Берінчик 8 поспіль бій буде проводити в Україні. Це буде 4-й захист титулу WBO.
Раніше промоутер Берінчика почав переговори про бій за звання претендента на пояс WBO.