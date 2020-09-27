Лопеса до бою з Ломаченком готує колишній тренер українця

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес до бою з Василем Ломаченком готується з тренером Дауї Гамашем.

Про це заявив сам боксер.

"Дауї Гамаш, він мій другий тренер. Ми працюємо з ними над багатьма речами. Він працював з Ломаченком на початку його кар'єри, думаю, в перших двох його боях. Так що Гамаш знає, що Ломаченко любить робити, що він використовує в певні моменти.

Та й в цілому ми хороша команда. Він добре працює з моїм батьком. Я був здивований, тому що з моїм батьком не так вже й просто працювати разом. Багато хто не розуміє його, але у Гамаша вийшло.

З Коммі ми теж добре працювали, провели відмінний тренувальний табір. Ось чому він повернувся до нас", - зазначив Лопес.