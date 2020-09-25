Усик: Дерев'янченко переможе одноголосним рішенням суддів

Боксер зробив прогноз на бій Дерев'янченко - Чарло

Джерело - Bad Left Hook.

У чемпіонському бою Сергія Дерев'янченка проти Джермалла Чарло, який відбудеться 26 вересня, перемогу має здобути українець.

Про це заявив Олександр Усик.

"Сергій Дерев'янченко - наш хлопець. Він довго чекав подібного титульного шансу. Досвід, який Дерев'янченко здобув в боях проти Деніела Джейкобса і Геннадія Головкіна, підготував його до перемоги над Джермаллом Чарло. Сергій переможе одноголосним рішенням суддів", - сказав Усик.

Раніше бій Усика проти Дерека Чісори був офіційно підтверджений.