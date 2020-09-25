Руденко: Вся Україна вболіває за Ломаченка

Джерело - Чемпіон.
Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко та чемпіон IBF Теофімо Лопес влаштують красиву рубку.
Про це заявив український суперваговик Андрій Руденко.
"Вся Україна, в тому числі звичайно ж, і я, вболіває за Ломаченка. Я вважаю, що бій з Лопесом - гарне випробування. Буде просто красивий бій. Я думаю, що вони влаштують красиву рубку.
Чому багато хто віддає перевагу Лопесу? Кажуть, що Лопес молодший, сильніший, швидший. Але все-таки це бокс, і тут гадати, припускати або ще щось робити не можна. Результат може показати тільки сам поєдинок - як це станеться і як це буде", - сказав Руденко.
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Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.