Руденко: Вся Україна вболіває за Ломаченка

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко та чемпіон IBF Теофімо Лопес влаштують красиву рубку.

Про це заявив український суперваговик Андрій Руденко.

"Вся Україна, в тому числі звичайно ж, і я, вболіває за Ломаченка. Я вважаю, що бій з Лопесом - гарне випробування. Буде просто красивий бій. Я думаю, що вони влаштують красиву рубку.

Чому багато хто віддає перевагу Лопесу? Кажуть, що Лопес молодший, сильніший, швидший. Але все-таки це бокс, і тут гадати, припускати або ще щось робити не можна. Результат може показати тільки сам поєдинок - як це станеться і як це буде", - сказав Руденко.