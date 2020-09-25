Тайсон хоче провести бій з Джошуа

Залізний Майк готовий вийти на ринг проти британського чемпіона

Джерело - IFL TV.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон бажає провести поєдинок з чинним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Залізний Майк.

"Я б із задоволенням це зробив. Це було б дивно. Не буду приховувати, що ідея мене зацікавила. Якщо нам вдасться зібрати значну суму і направити її на благодійність, так і бути, давайте проведемо цей бій", - заявив Тайсон.

54-річний Тайсон має намір повернутися в ринг заради виставкового бою з Роєм Джонсом-молодшим. Поєдинок спочатку був запланований на 12 вересня, але пізніше зустріч перенесли на листопад.

Нагадаємо, Бріггс готовий замінити Джонса у бою з Тайсоном.