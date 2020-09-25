Ломаченко: Я дуже давно у боксі, організм вже трохи втомився

Український боксер розповів свою фізичну форму

Джерело - Sky Sports.

Український боксер Василь Ломаченко перед боєм за 4 титули легкої ваги проти Тео Лопеса відчуває певну втому організму, але все ще у відмінній формі.

Про це заявив сам українець.

"Мені 32 роки, я дуже давно в боксі. Звичайно, організм і тіло вже трохи втомилися, але я відчуваю себе чудово, у мене була перерва більше року з останнього поєдинку. Зараз я близький до своєї мрії, до своєї мети. Залишився один крок, і це найголовніше. Титул абсолютного чемпіона був моєю метою з самого старту професійної кар'єри. Хочу об'єднати титули і увійти в історію. Хочу зробити щось особливе", - сказав Ломаченко.

Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.