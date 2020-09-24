 Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Німці скасували пресконференцію Рябоконя
Сьогодні 14:13 2406
Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:28 3126
Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:27 2772
Світоліна перемогла Тайхманн на турнірі у Страсбурзі
Сьогодні 15:47 725
Усик: Бій з Чісорою стане для мене справжнім випробуванням
Сьогодні 15:23 1519 1
Футболіст Карпат продовжить кар'єру в Іспанії
Сьогодні 15:20 770
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:49 30307 4
Скаут: Є конкретний клуб, який пропонує за Миколенка 25 млн євро
Сьогодні 13:33 1222
Костюк знищила Паар у кваліфікації Roland Garros
Сьогодні 12:24 744 1
Луческу побив рекорд Лобановського 19-річної давнини
Сьогодні 08:55 6061
Блоги
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 347
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:49 30305 4
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:46 430
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:57 1237
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:08 2118
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
Вчора 22:42 2437
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
Вчора 15:00 1582
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:47 4106
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
Вчора 14:00 5261
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті Андрій Твердохліб
Вчора 12:09 1757
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу Стас Лысак
Вчора 12:00 6433 1
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла Андрій Твердохліб
Вчора 07:16 5255
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися Андрій Твердохліб
22.09.2020 21:41 3349 1
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату Андрій Твердохліб
22.09.2020 18:47 827
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко Valeriy Ruchka
22.09.2020 11:39 4210
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:28 Пряма трансляція Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 3126
20:27 Пряма трансляція Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 2772
20:19 Футбол Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги 125
20:07 Футбол Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція 4664
19:58 Футбол Конопля та Будківський у старті Десни на матч із Вольфсбургом 338
19:45 Теніс Став відомий розклад українських тенісисток на Ролан Гаррос 423
19:32 Футбол Ботака: Гент зможе забити два голи Динамо у Києві 749
19:16 Бокс Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик 652
18:58 Футбол Аллегрі може очолити Рому 648
18:45 Біатлон Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру 1119
18:31 Футбол Тренер Рієки: Готуємося до Колоса, як до фіналу чемпіонату світу 671
18:22 Блог Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус 352
18:16 Футбол Верес підсилився вихованцем Динамо 915
17:59 Футбол Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА 1197
17:57 Кіберспорт В Україні презентували четверту кібербаскетбольну команду 617
17:47 Футбол Ексзахисник Динамо Сілва завершив кар’єру 655
17:33 Пряма трансляція Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція бою за титул WBC. LIVE 224
17:30 Футбол УЄФА дозволила п’ять замін у єврокубках 1801
17:16 Біатлон CAS виправдав російських біатлоністок у допінговій справі 1034
16:59 Футбол У Ібрагімовича виявили коронавірус 1095
16:46 Теніс Світоліна - Тайхманн. Огляд матчу 859
16:43 Пряма трансляція Баварія - Севілья: онлайн-трансляція Суперкубку УЄФА. LIVE 365
16:31 Бокс Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику 1755
16:13 Футбол Суарес пояснив перехід в Атлетіко 1156
15:55 Футбол Ребров: У Будапешті буде зовсім інший матч 1670

Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик

Сьогодні 19:16 652 0
Едді Гірн прокоментував можливий бій Джошуа - Усик
Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик
#Усик, #Джошуа, #Гірн

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може зустрітися з Олександром Усиком у випадку травми Тайсона Ф’юрі.

Про це розповів промоутер англійського боксера Едді Гірн.

"Зараз дуже важко залишатися абсолютним чемпіоном. Якщо ми приймемо якесь рішення по поясу WBO, то відразу ж про це розповімо. У будь-якому випадку, наша команда буде тримати Усика в курсі.

Олександр отримає бій, якщо Ф'юрі травмується або не зможе провести поєдинок з якоїсь іншої причини. Не потрібно забувати, що Усику ще належить пройти Дерека Чісору", - розповів Гірн.

Нагадаємо, Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику.

Коментарі ()