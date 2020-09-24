Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик

Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може зустрітися з Олександром Усиком у випадку травми Тайсона Ф’юрі.

Про це розповів промоутер англійського боксера Едді Гірн.

"Зараз дуже важко залишатися абсолютним чемпіоном. Якщо ми приймемо якесь рішення по поясу WBO, то відразу ж про це розповімо. У будь-якому випадку, наша команда буде тримати Усика в курсі.

Олександр отримає бій, якщо Ф'юрі травмується або не зможе провести поєдинок з якоїсь іншої причини. Не потрібно забувати, що Усику ще належить пройти Дерека Чісору", - розповів Гірн.