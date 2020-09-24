Ентоні Джошуа готовий відмовитися від титулу чемпіона світу WBO, обов'язковим претендентом на який є українець Олександр Усик.

Про це розповів промоутер англійського боксера Едді Гірн.

"Чи звільнить Джошуа пояс WBO, щоб битися з Ф'юрі? Так, думаю, він би зробив це, якби довелося, але він хоче зберегти всі пояси. Ми хочемо, щоб Ентоні бився з Ф'юрі, незалежно від того, чи дозволить WBO розігрувати свій титул.

Я хочу підійти до Усика і сказати: Ми звільнимо титул, але чи можемо ми зробити це на наступний день після бою? Мене не хвилює, протримається абсолютний чемпіон день або 10 років - він уже зробить це", - сказав Гірн.