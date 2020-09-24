Чарло: Дерев'янченко дивиться повз мене

Боксер впевнений у своїй перемозі над українцем

Володар пояса WBC в середній вазі Джермалл Чарло впевнений у своїй перемозі у бою з українським боксером Сергієм Дерев'янченком.

Про це заявив сам чемпіон.

"Для мене це тільки початок. 30 бійців намагалися перемогти мене, але ніхто з них не зміг домогтися успіху. В суботу у нас з братом буде шанс зробити те, що ми робимо найкраще. Подивимося, кому дістанеться цей зелений пояс в суботу. Я зосереджений і готовий до бою.

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Сергій може говорити про мене все, що йому заманеться, але бій буде в суботу. Дерев'янченко і весь його табір дивляться повз мене. Вони дізнаються, що їх чекає в суботу. Я найкращий у світі. У суботу ввечері все це побачать", - сказав Чарло.

Раніше повідомлялося, що суперники провели дуель поглядів напередодні поєдинку.