Чісора розраховує помститися Усику за Белью

Джерело - Чемпіон.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора був готовий увесь рік до майбутнього поєдинку проти українського боксера Олександра Усика.
Про це заявив сам Чісора.
"Привіт, Усик, я готовий до тебе. Усик, я був готовий до тебе весь рік. Це мій дім, і після такого важкого для всіх року я збираюся влаштувати британській публіці вечірку на честь Хелловіну, яку вони заслуговують. І, нарешті то, я збираюся помститися за Тоні Белью", - сказав Чісора.
Helloooo @Usykaa 👋 @DerekWarChisora responds... 👀😂 pic.twitter.com/9HMwGLJBpJ— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 19, 2020
Нагадаємо, бій Усик - Чісора офіційно призначили на 31 жовтня. Крім того, вже відомо, де відбудеться цей поєдинок.