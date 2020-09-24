Чісора розраховує помститися Усику за Белью

Британець впевнений у своїй перемозі над українцем

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора був готовий увесь рік до майбутнього поєдинку проти українського боксера Олександра Усика.

Про це заявив сам Чісора.

"Привіт, Усик, я готовий до тебе. Усик, я був готовий до тебе весь рік. Це мій дім, і після такого важкого для всіх року я збираюся влаштувати британській публіці вечірку на честь Хелловіну, яку вони заслуговують. І, нарешті то, я збираюся помститися за Тоні Белью", - сказав Чісора.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора офіційно призначили на 31 жовтня. Крім того, вже відомо, де відбудеться цей поєдинок.