 Ломаченко знову може змінити вагу | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко знову може змінити вагу

Сьогодні 17:21 747 0
Василь Ломаченко прокоментував зміну вагової категорії
Ломаченко знову може змінити вагу
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - espreso.tv.

Український боксер Василь Ломаченко може в черговий раз змінити вагову категорію.

Про це розповів сам боксер.

"Я можу битися в напівлегкій і другій напівлегкій вазі, якщо там будуть великі бої. Без проблем. Перший напівсередній дивізіон? Не зараз.

Подивимося, чи зіграють свою роль габарити Лопеса. Його розміри - хороший шанс для нього, але бокс - це не тільки габарити і потужність", - розповів Ломаченко.

Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.

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