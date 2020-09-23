Ломаченко знову може змінити вагу

Джерело - espreso.tv.
Український боксер Василь Ломаченко може в черговий раз змінити вагову категорію.
Про це розповів сам боксер.
"Я можу битися в напівлегкій і другій напівлегкій вазі, якщо там будуть великі бої. Без проблем. Перший напівсередній дивізіон? Не зараз.
Подивимося, чи зіграють свою роль габарити Лопеса. Його розміри - хороший шанс для нього, але бокс - це не тільки габарити і потужність", - розповів Ломаченко.
Бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.