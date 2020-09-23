Усик і Чісора знизили свої вимоги заради бою у цьому році

Бій між обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією WBC Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою все ж може відбутися жовтні або листопаді цього року у Великій Британії.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ми дуже хочемо, щоб уболівальники були присутні на цьому поєдинку, але, схоже, з цим можуть виникнути проблеми. В якийсь момент я втратив надію побачити цей бій в цьому році, але обидва боксери розуміють поточну ситуацію і готові знизити свої вимоги. Ми працюємо над цим.

Сподіваюся, що ми швидко домовимося, тому що вболівальники чекають цього бою. Я радий, що вони обидва розуміють непрості умови і готові йти на поступки", - сказав Гірн.