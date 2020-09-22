Ломаченко: Мій бій з Лопесом увійде в історію

Чемпіон WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко має завдання об'єднати всі титули.

Про це заявив сам український боксер.

"Я не люблю програвати. У моїй крові тільки перемоги. У тебе дуже велика конкуренція, коли ти на вершині. Всі намагаються кинути тобі виклик, і це добре для боксу. Лопес - сильний хлопець. Коли ти боксуєш проти інших топових бійців, це чудово для історії.

У наступному поєдинку я буду боксувати з молодим чемпіоном світу. Моє завдання - об'єднати всі титули. Я думаю, що бій з Лопесом увійде в історію", - зазначив Ломаченко.