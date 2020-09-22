Педраса зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес

Джерело - BoxingScene.
У титульному бою українець Василь Ломаченко має перемогти Теофімо Лопеса.
Про це заявив пуерто-риканський боксер Хосе Педраса.
"Я думаю, що Ломаченко буде домінувати протягом усього бою з Лопесом. Що стосується результату, то українець впевнено переможе. Але Василь не має права розслаблятися, якщо хоче перемогти.
Що стосується Лопеса, то він вибуховий боєць, у якого сильні удари. Теофімо здатний завдати шкоди будь-якому супернику легкої ваги", - сказав Педраса.
Бій Ломаченко - Лопес запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, контракт бою Ломаченко - Лопес не передбачає реванш.