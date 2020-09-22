Чарло: Ломаченко - справжній монстр

Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі українець Василь Ломаченко може домогтися неймовірного успіху.

Про це заявив чемпіон WBC в першій середній вазі Джермелл Чарло.

"Ломаченко - це справжній монстр. Він є одним з моїх улюблених бійців. Я дійсно захоплений тим, що він робить на ринзі і навколо нього. Лома може битися, знає бізнес аспект і настрій. Ломаченко може домогтися неймовірного успіху.

Для мене він один з найкращих бійців в боксі. Він одного разу бився з хлопцем, здається, з Пуерто-Рико (Джейсон Соса - прим.ред.). Тоді Василь просто знищив його. Це було неймовірне божевілля", - розповів Чарло.