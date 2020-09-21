Гірн спрогнозував результат бою Джошуа - Ф'юрі

Промоутер поділився думкою з приводу організації двох боїв

Джерело - IFL TV.

Бої за участю британців Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі принесуть сотні мільйонів доларів.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Як багато грошей принесуть два поєдинки? Багато, я думаю, що сотні мільйонів доларів. Знаєте, про мене всяке говорять. В один момент я м ** ак, якого цікавлять тільки гроші, а потім я нібито не хочу, щоб бій відбувся. думайте, що хочете. Ось чого, на ваш погляд, я бажаю? Грошей, слави і успіху. Все це прийде після цього бою, оскільки Джошуа нокаутує Тайсона Ф'юрі. Я впевнений в цьому", - заявив Гірн.

Нагадаємо, що Тайсон завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом. Ентоні, в свою чергу, останній раз виходив у ринг в грудні 2019 року, перемігши Енді Руїса.

Раніше, за словами промоутера Едді Гірна Усик вимагає бою з Джошуа.