 Промоутер Берінчика почав переговори про бій за звання претендента на пояс WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Промоутер Берінчика почав переговори про бій за звання претендента на пояс WBO

Вчора 23:39 454 0
Суперником українця має бути боксер з Гани
Промоутер Берінчика почав переговори про бій за звання претендента на пояс WBO
#Берінчик

Джерело - Tribuna.com.

Український боксер Денис Берінчик може провести бій проти ганця Еммануеля Тагое за звання претендента на пояс WBO, яким володіє інший українець Василь Ломаченко.

Про це повідомляє BoxingScene.

Представники боксерів Олександр Красюк та Пітер Кан почали переговори про організацію поєдинку.

З ТОП-6 рейтингу WBO немає оголошених боїв тільки у 3 і 4 місць, які займають ганець і українець відповідно.

Згідно з протоколом, WBO повинна офіційно наказати Берінчику та Тагое провести бій за звання претендента.

Раніше, Арум назвав нову дату бою Ломаченко - Лопес.

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