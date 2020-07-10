Промоутер Берінчика почав переговори про бій за звання претендента на пояс WBO

Суперником українця має бути боксер з Гани

Український боксер Денис Берінчик може провести бій проти ганця Еммануеля Тагое за звання претендента на пояс WBO, яким володіє інший українець Василь Ломаченко.

Про це повідомляє BoxingScene.

Представники боксерів Олександр Красюк та Пітер Кан почали переговори про організацію поєдинку.

З ТОП-6 рейтингу WBO немає оголошених боїв тільки у 3 і 4 місць, які займають ганець і українець відповідно.

Згідно з протоколом, WBO повинна офіційно наказати Берінчику та Тагое провести бій за звання претендента.

Раніше, Арум назвав нову дату бою Ломаченко - Лопес.