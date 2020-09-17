 Лопес: Мені не потрібен бій з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Мені не потрібен бій з Ломаченком

Сьогодні 21:58 795 0
Теофімо Лопес прокоментував бій проти Василя Ломаченка
Лопес: Мені не потрібен бій з Ломаченком
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sport.ua.

Американський боксер Теофімо Лопес прийняв бій проти Василя Ломаченка тільки заради чемпіонських титулів в середній вазі, якими володіє українець.

Про це розповів сам боксер.

"Розумієте, мені не потрібен цей бій. Розумієте, про що я? Мені не потрібно було приймати цей поєдинок, але я хотів його провести.

Це не через те, з ким я б'юся, а через те, що стоїть на кону. Тепер розумієте? Стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Вловили?", - розповів Лопес.

Поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться 17-го жовтня.

Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.

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