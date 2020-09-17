Лопес: Мені не потрібен бій з Ломаченком

Американський боксер Теофімо Лопес прийняв бій проти Василя Ломаченка тільки заради чемпіонських титулів в середній вазі, якими володіє українець.

Про це розповів сам боксер.

"Розумієте, мені не потрібен цей бій. Розумієте, про що я? Мені не потрібно було приймати цей поєдинок, але я хотів його провести.

Це не через те, з ким я б'юся, а через те, що стоїть на кону. Тепер розумієте? Стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Вловили?", - розповів Лопес.