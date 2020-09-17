Селезньов: Усик прославляє Україну, а йому такі скотинячі питання ставлять про Крим

Нападник Колоса Євген Селезньов розкритикував журналістів, які вимагають у боксера Олександра Усика висловити чітку позицію про окупований Крим.

Про це розповів сам футболіст.

"Що мені більше не подобається? Коли йому питання ставлять про Крим. Ось, чесно, тому, хто запитує, має бути соромно. Тому що людина все одно прославляє український прапор, а йому такі скотинячі питання ставлять. Чесно, аж мені незручно.

Ну як у нього можна питати? Якийсь чоловік, журналіст запитує про Крим. А що ти зробив для цієї країни? Він навіть мізинцем не зробив того, що зробив Усик. Мізинцем", - сказав Селезньов.