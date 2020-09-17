Мейвезер проведе бій з популярним блогером

Флойд Мейвезер повернеться на ринг

Ексчемпіон світу Флойд Мейвезер домовився про поєдинок з американським шоуменом Логаном Полом.

Про це повідомляє DramaAlert.

Виставковий бій між 43-річним колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях та 25-річним пранкером відбудеться до кінця 2020 року.

Логан Пол займався аматорським боксом, а також раніше вже брав участь у виставковому поєдинку.

Нагадаємо, у США застрелили боксера з команди Мейвезера.