Мейвезер проведе бій з популярним блогером

Джерело - espreso.tv.
Ексчемпіон світу Флойд Мейвезер домовився про поєдинок з американським шоуменом Логаном Полом.
Про це повідомляє DramaAlert.
Виставковий бій між 43-річним колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях та 25-річним пранкером відбудеться до кінця 2020 року.
Логан Пол займався аматорським боксом, а також раніше вже брав участь у виставковому поєдинку.
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Floyd Mayweather vs Logan Paul 🥊 #DramaAlert #FloyMayweather #LoganPaul
Нагадаємо, у США застрелили боксера з команди Мейвезера.