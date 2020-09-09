У США застрелили боксера з команди Мейвезера

Мотиви злочину невідомі

У США застрелили 22-річного боксера Денні Гонсалеса, який співпрацював із промоутерською компанією Флойда Мейвезера.

Про це повідомляє TMZ.

Денні Гонсалес загинув 7 вересня у каліфорнійському місті Морено-Валлі. Приблизно о 9 годині вечора до боксера з друзями на проспекті підійшов невідомий та почав стріляти із вогнепальної зброї.

На момент, коли на місце інциденту приїхала карета швидкої допомоги, Гонсалес помер. Двох його товаришів шпиталізували, їхньому життю нічого не загрожує.

Гонсалес провів на професійному рингу лише три бої і востаннє виходив на ринг ще у 2017 році, після чого пішов з боксу. На початку 2020 року боєць повідомив про бажання відновити кар'єру.

Промоутером Денні Гонсалеса був славетний американський боксер Флойд Мейвезер.

Раніше, Мейвезер вирішив повернутися на ринг.