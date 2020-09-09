Тайсон назвав найкращих боксерів сучасності

Легендарний боксер відзначився українця

Джерело - ESPN Ringside.

До списку найкращих боксерів сучасності потрапив українець Василь Ломаченко.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон.

"За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур [Стівенсон] теж хороший. Джервонта Девіс теж в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, [Теренс] Кроуфорд. Є багато хороших бійців. Ось той малюк Раян Гарсія - дуже крутий хлопець!" - сказав Тайсон.

54-річний Тайсон - абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990), чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990), лінійний чемпіон (1988-1990). До Флойда Мейвезера був найбільш високооплачуваним боксером в історії.

Нагадаємо, Лопес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком.

Раніше, Тop Rank підтвердив бій Ломаченко – Лопес.