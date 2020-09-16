Ломаченко: Б’юсь заради імені в історії

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко вказав на свою мотивацію в боксі.

"Це у мене в крові - я не люблю програвати. Я люблю змагатися, це моя мотивація. Я розумію, що бокс і UFC - це бізнес. Багато спортсменів сприймають це як бізнес. Але в Україні у нас трохи інша ментальність.

Мій батько вчить мене, що якщо ти сильний, то ніколи не будеш про це говорити.

Можливо, мене мотивує моє его. Вписати своє ім'я в історію - це те, заради чого я б'юся", - розповів Ломаченко.