Позов Канело до DAZN і його промоутера відхилений

Джерело - iSport.ua.
Суд штату Каліфорнія з формальних причин відхилив позов Сауля Альвареса (проти DAZN і Golden Boy Pormotions.
Про це повідомляє пресслужба суду.
На думку суду, заява, подана представниками Канело, містило формальні помилки і має бути доповнене, оскільки залишаються сумніви щодо того, де особи, згадані в позові, здійснюють свою діяльність. Не виключено, що справа Канело в кінцевому підсумку буде передано до федерального суду.
Канело вимагає від своїх роботодавців виплатити йому 280 мільйонів доларів в якості компенсації за збитки, які він поніс у зв'язку з порушенням відповідачами контракту на 365 мільйонів доларів.