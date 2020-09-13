Позов Канело до DAZN і його промоутера відхилений

Представники мексиканця неправильно подали позов

Суд штату Каліфорнія з формальних причин відхилив позов Сауля Альвареса (проти DAZN і Golden Boy Pormotions.

Про це повідомляє пресслужба суду.

На думку суду, заява, подана представниками Канело, містило формальні помилки і має бути доповнене, оскільки залишаються сумніви щодо того, де особи, згадані в позові, здійснюють свою діяльність. Не виключено, що справа Канело в кінцевому підсумку буде передано до федерального суду.

Канело вимагає від своїх роботодавців виплатити йому 280 мільйонів доларів в якості компенсації за збитки, які він поніс у зв'язку з порушенням відповідачами контракту на 365 мільйонів доларів.