WBC санкціонував бій Сауля Альвареса та Їлдирима

У боксерів є час домовитися про бій до 21 вересня

Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила торги по поєдинку Сауль Канело Альварес - Авні Їлдирим.

Про це повідомляє BoxingScene.com.

WBC постановив, що Канело і Їлдирим розіграють вакантний пояс WBC у другій середній вазі.

Торги для визначення організатора поєдинку призначені на 21 вересня. Торги будуть скасовані, якщо сторони боксерів домовляться, однак, шанси на це мізерно малі.

Поки неясно, чи прийме Альварес, зараз залучений в судовий процес проти власного промоушена Golden Boy і стрімінгу-сервісу DAZN, участь в переговорах. Команда ж Їлдирима повідомила, що готова до торгів.

Нагадаємо, Канело вимагає у Де Ла Хої та DAZN 280 млн доларів.