Канело вимагає у Де Ла Хої та DAZN 280 млн доларів

Сауль Альварес не задоволений контрактом з промоутером

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) подав позов до проти свого промоутера Оскара Де Ла Хої, його компанії Golden Boy Promotions і стрімінга DAZN.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Боксер вимагає відшкодування збитків у розмірі не менше 280 млн доларів. У судовому позові Канело звинувачує промоутера і його партнерів у порушенні умов контракту і шахрайстві.

У 2018 році Альверес уклав угоду з DAZN на 11 поєдинків. Відповідно до цією угодою, Альварес повинен був битися двічі на рік: у травні та вересні. Однак, в 2020-м Канело може залишитися без поєдинків. У DAZN йому запропонували лише половину від фіксованого гонорару в 35 мільйонів доларів, тому бій восени знаходиться під загрозою зриву.

Крім того, коли Golden Boy Promotions і Альварес пропонували опонентів, компанія DAZN не підтверджувала, що буде транслювати бій Канело у вересні 2020 року.

Окрім відшкодування збитків, Альварес також вимагає виплату штрафних санкцій, гонорарів адвокатам, оплату судових витрат і рішення суду про те, що він має право брати участь в боях, організованих, що просуваються і трансльованих іншими організаціями, крім як Golden Boy Promotions і DAZN.