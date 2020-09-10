Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес переможе Ломаченка

Джерело - ESPN.
В американця Теофімо Лопеса хороші шанси перемогти українця Василя Ломаченка.
Про це заявив боксер Майкі Гарсія.
"Цікавий бій. Цікавий для обох бійців. І важкий для обох.
Ломаченко - дуже талановитий, але очевидно, що в легкій вазі він не такий гарний. Імовірно з тієї причини, що тут він б'ється з більш потужними хлопцями, які просто більше за нього зростом.
А Теофімо – дуже потужний хлопець. Не здивуюся, якщо Лопес переможе. Так, більшість вважає, що переможе Ломаченка. Але це буде не так просто, як здається. Теофімо не просто сильний, але і талановитий. Вважаю, у нього хороші шанси", - зазначив Гарсія.
Раніше, Тop Rank підтвердив бій Ломаченко - Лопес.