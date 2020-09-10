Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес переможе Ломаченка

В американця Теофімо Лопеса хороші шанси перемогти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив боксер Майкі Гарсія.

"Цікавий бій. Цікавий для обох бійців. І важкий для обох.

Ломаченко - дуже талановитий, але очевидно, що в легкій вазі він не такий гарний. Імовірно з тієї причини, що тут він б'ється з більш потужними хлопцями, які просто більше за нього зростом.

А Теофімо – дуже потужний хлопець. Не здивуюся, якщо Лопес переможе. Так, більшість вважає, що переможе Ломаченка. Але це буде не так просто, як здається. Теофімо не просто сильний, але і талановитий. Вважаю, у нього хороші шанси", - зазначив Гарсія.