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Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес переможе Ломаченка
#Ломаченко, #Лопес, #Гарсія

Джерело - ESPN.

В американця Теофімо Лопеса хороші шанси перемогти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив боксер Майкі Гарсія.

"Цікавий бій. Цікавий для обох бійців. І важкий для обох.

Ломаченко - дуже талановитий, але очевидно, що в легкій вазі він не такий гарний. Імовірно з тієї причини, що тут він б'ється з більш потужними хлопцями, які просто більше за нього зростом.

А Теофімо – дуже потужний хлопець. Не здивуюся, якщо Лопес переможе. Так, більшість вважає, що переможе Ломаченка. Але це буде не так просто, як здається. Теофімо не просто сильний, але і талановитий. Вважаю, у нього хороші шанси", - зазначив Гарсія.

Раніше, Тop Rank підтвердив бій Ломаченко - Лопес.

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