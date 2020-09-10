Хан дав пораду Лопесу як перемогти Ломаченка

У бою з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком потрібно дотримуватися власного плану.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Амір Хан

"Знаєте, як побити Ломаченка? Він дуже спокійний боксер, любить вичікувати. Він змусить вас промахнутися, а потім вдарить у відповідь. У поєдинку проти нього потрібно дотримуватися власного плану на бій.

Ключовий удар в бою проти нього - джеб. Для того, щоб перемогти Ломаченка, потрібні швидкість і далека дистанція. Необхідно триматися від нього подалі. Якщо цього не зробити, Ломаченко розтрощить вас безліччю ударів", - наводить слова Хан.