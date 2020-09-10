Гассієв може повернуться у ринг в листопаді

У Росії Мурат може провести бій

Колишній чемпіон WBA і IBF в першій важкій вазі Мурат Гассієв у листопаді цього року може повернуться в ринг.

Про це заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

"Боєм Мурата займається також його промоутер і менеджер, але є пропозиція провести бій на початку листопада в Росії. Ми зараз розглядаємо його", - сказав Кремльов.

Останній свій бій Гассієв провів у 2018-му році, програвши одноголосним рішенням суддів українцю Олександру Усику.

Нагадаємо, Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.