Лопес-старший: Теофімо стане найкращим боксером

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес стане найкращим боксером цього покоління.

Про це заявив батько боксера Теофімо Лопес-старший.

"Чим складніше люди думають буде бій, тим легше він буде для Теофімо. Я бачу майбутнє. Теофімо стане найкращим боксером цього покоління. Я знаю, що так і станеться.

Люди продовжують говорити, що ми програємо. Нехай говорять. Ми й не хочемо, щоб всі думали, що ми переможемо. Ми хочемо вважатися Андердог. Ми поб'ємося з хлопцем, якого всі вважають непереможним. Подивимося 17 жовтня", - сказав Лопес-старший.