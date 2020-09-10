Лопес: Я розберу Ломаченка на шматочки

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес впевнений у своїй перемозі над володарем титулів WBA, WBO і WBC, українцем, Василем Ломаченком.

Про це заявив сам Лопес.

"Ми доб'ємося перемоги за допомогою важкої роботи і самовіддачі. Я зосереджений на своїй справі.

Коли ти повністю занурюєшся в роботу, то може статися все, що завгодно.

Не можна передбачити раунд, в якому я переможу. Один удар може повністю все змінити. Я буду дотримуватися темпу поєдинку, а коли я розберу Ломаченка на шматочки, тоді і подивимося", - сказав Лопес.