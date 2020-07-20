Флойд Мейвезер проведе виставковий бій

Ексчемпіон Флойд Мейвезер вирішив повернутися на ринг заради виставкового бою з японцем Такаші Учіямою.

Про це повідомляє eFight.

Мейвезер зустрінеться з Учіямою у виставковому бою в Токіо. Кандидатуру японця підтвердив глава промоушена Rizin Нобуюкі Сакакібара, під егідою якого відбудеться поєдинок. Дата бою наразі невідома.

40-річний Такаші Учіяма колишній чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Свої останні поєдинки він провів у 2016 році та двічі програв панамцю Хесрілу Корралесу.

Раніше повідомлялося, що Де Ла Хойя планує повернутися на ринг у 2021 році.