Лопес: У мене немає мети нокаутувати Ломаченка

Володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес перед майбутнім боєм з чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком зможу з легкістю зробити вагу.

Про це заявив сам американський боксер.

"Головне зараз - добре підготуватися до зустрічі з Ломаченком. Так, наш поєдинок затягнувся через пандемію коронавірусу. Ломаченко не виходив в ринг протягом останніх 14 місяців, а я останній раз боксував 10 місяців тому. Думаю, що ми обидва потребували відпочинку.

Я багато тренуюся, п'ю по 7,5 літра води в день. Вагогонка? Я впевнений, що зможу з легкістю зробити вагу. Немає мети перемогти нокаутом, але якщо вийде укласти Ломаченко раніше, я не буду проти. Головне - вірити у свої навички у свої навички. Ми як слід відпочили, так що на Ломаченка чекає погана ніч", - заявив Лопес.