Протистояння між українцем Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом є найкращим боєм, який можна влаштувати в боксі.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Ломаченко проти Лопеса - це найкращий бій, який можна влаштувати в боксі. Ми задоволені, що він буде доступний фанатам безкоштовно на ESPN. Теофімо і Василь вимагали організувати поєдинок. Ми раді, що змогли його влаштувати.

Ломаченко ніколи не уникав викликів з часів свого переходу у профі під прапорами Top Rank. Лопес - безстрашний молодий чемпіон, який бажає стати великим. Цей бій має все необхідне, щоб стати класикою сучасного боксу", - сказав Арум.