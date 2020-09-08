 Ломаченко: Лопес з'їсть свої слова на рингу та чемпіонські пояси поїдуть в Україну | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко: Лопес з'їсть свої слова на рингу та чемпіонські пояси поїдуть в Україну

Вчора 23:53 376 0
Василь Ломаченко прокоментував бій проти Теофімо Лопеса
Ломаченко: Лопес з'їсть свої слова на рингу та чемпіонські пояси поїдуть в Україну
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - sport.24tv.

Український боксер Василь Ломаченко готовий покарати Теофімо Лопеса за його слова.

Про це розповів сам боксер.

"Теофімо Лопес може говорити все, що хоче. Він дуже добре говорить. Протягом останніх двох років він більше нічого не робив, окрім як вимовляв моє ім'я. Я боєць, і моя мета – виграти ще один титул чемпіона світу. Коли ми будемо битися в Лас-Вегасі, він з'їсть мої удари та свої слова Я буду кращим в рингу і чотири чемпіонські пояси поїдуть зі мною в Україну", – заявив Ломаченко.

Нагадаємо, Лопес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком.

Раніше, Тop Rank підтвердив бій Ломаченко – Лопес.

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