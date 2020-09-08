Український боксер Василь Ломаченко готовий покарати Теофімо Лопеса за його слова.

Про це розповів сам боксер.

"Теофімо Лопес може говорити все, що хоче. Він дуже добре говорить. Протягом останніх двох років він більше нічого не робив, окрім як вимовляв моє ім'я. Я боєць, і моя мета – виграти ще один титул чемпіона світу. Коли ми будемо битися в Лас-Вегасі, він з'їсть мої удари та свої слова Я буду кращим в рингу і чотири чемпіонські пояси поїдуть зі мною в Україну", – заявив Ломаченко.