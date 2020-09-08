Британець Люк Кемпбелл, який проведе бій з Раяном Гарсією, отримував зайву повагу за кожен великий бій.

Про це заявив чемпіон WBC в легкій вазі американець Девін Хейні.

"Кемпбелл отримував зайву повагу за кожен великий бій, в якому брав участь, але він програв у всіх! Кого він побив? Кого він побив !? Назвіть хоч одне ім'я! Він заслужив повагу лише за те, що якісно робить свою роботу, але не за перемоги.

Ломаченко маленький, і він потрясав його протягом усього бою. Лома точно не більший за Лопеса. Хоча не знаю, я бачив його наживо близько двох років тому, і я був відчутно більшим", - сказав Хейні.